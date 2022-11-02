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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:39

В Тамбовскую область привезли первые новогодние ели

500 деревьев прибыли из Пензенской области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовскую область привезли первые новогодние ели. Этот процесс в конце октября проконтролировали сотрудникиуправления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. 500 деревьев прибыли в наш регион из Пензенской области.

- Отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора провел проверку документов и отбор проб, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Нарушений не выявлено. По результатам лабораторной экспертизы выдан акт карантинного фитосанитарного контроля.