В Тамбовскую область привезли первые новогодние ели. Этот процесс в конце октября проконтролировали сотрудникиуправления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. 500 деревьев прибыли в наш регион из Пензенской области.

- Отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора провел проверку документов и отбор проб, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Нарушений не выявлено. По результатам лабораторной экспертизы выдан акт карантинного фитосанитарного контроля.