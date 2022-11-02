Мичуринский «Тамбов» одержал волевую победу над «Олимпией»

На своем льду «Тамбов» исключительно побеждает. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске состоялся матч между МХК «Тамбов» и «Олимпией» из Кирово-Чепецка. После поражения в первом матче (1:4) гости вознамерились взять реванш, и сделали весомую заявку на успех, выиграв первые два периода с общим счетом 3:1. Но заключительный отрезок встречи прошел при полном преимуществе хозяев – 4:0 и итоговые 5:3 в пользу «волчат». По дублю в составе «Тамбова» оформили Александр Куликов (34-я, 1:2, 44-я, 3:3) и Расим Шакиров (46-я, 4:3, 55-я, 5:3), еще одну шайбу провел Иван Климкин (43-я, 2:3).

Это шестой домашний успех мичуринского клуба в этом розыгрыше. На своем льду «Тамбов» исключительно побеждает.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее идут «Тамбов» (20) и пензенский «Дизелист» (18). Теперь 3 – 4 ноября мичуринцы примут на своем льду глазовский «Прогресс» (десятое место, шесть очков). Начало первого матча в 18:30, второго – в 13:00.