В Тамбовской области объявили об окончании мобилизации

1 ноября в Тамбовской области прошло заседание оперативного штаба региона, на котором объявили о завершении в области мероприятий по проведению частичной мобилизации и прекращении вручения повесток. Мобилизованные Тамбовской области командированы в воинские части, расположенные в Тамбовской области и в других регионах страны.

До 4 ноября призванным обещают оказать положенную денежную поддержку - выплатить по 50 тысяч рублей из областного бюджета.

- Информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объясняем.рф», - напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.