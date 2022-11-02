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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:29

В Тамбовской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота

Заболевание зафиксировано в 6 районах
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области выявлены очаги лейкоза крупного рогатого скота. Заболевание обнаружено у коров в Тамбовском, Мичуринском, Жердевском, Рассказовском, Гавриловском и Первомайском районах.

Сейчас специалисты ветеринарной службы стараются ликвидировать очаги заболевания и предотвратить его распространение.

- Лечение лейкоза не разработано, поэтому следует серьёзно отнестись к его профилактике, а в случае введения карантина ответственно подходить к выполнению каждого пункта ветеринарных правил, направленных на предотвращение распространения этого заболевания, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям