Тамбовчанка отсудила у оконной компании почти 100 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иск к оконной компании. Тамбовчанка заключила с фирмой договор на установку рамы и крыши на балкон, обшивку парапета металлом и демонтаж старых рам. Стоимость договора составила 40 тысяч рублей. Женщина заплатила 30 тысяч аванса в день заключения договора.

Позже срок исполнения работ был продлен, однако к ремонту компания так и не приступила. Женщина обратилась к специалистам тамбовского Роспотребнадзора за помощью в суде.

- На момент подачи иска в суд просрочка исполнения обязательств по окончательно согласованному сроку составила более 4,5 месяцев, - рассказали в ведомстве. - Соответственно, ко взысканию были предъявлены две неустойки за нарушение сроков выполнения работ, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред, а также штраф за нарушение прав потребителя.

Суд удовлетворил иск, договор оказания услуг расторгнут. В результате женщина не только получила назад свои деньги: общая сумма выплат составила 98 тысяч рублей. Кроме того, фирме пришлось выплатить 47 тысяч рублей штрафа.