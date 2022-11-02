18-летний тамбовчанин украл у соседа мопед

Полицейские получили информацию о краже мопеда. Техника была припаркована по месту жительства владельца в селе Пичаево, однако наутро хозяин не обнаружил своего стального коня на месте.

Полицейским удалось выяснить, то кража произошла ночью.

- Под подозрение сотрудников полиции попал 18-летний парень, проживающий на той же улице. Злоумышленник похитил транспортное средство, разобрал на запчасти с целью дальнейшей продажи и получения выгоды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Похищенный мопед изъяли. Уголовное дело будет возбуждено после того, как экспертиза установит размер причиненного владельцу материального ущерба.