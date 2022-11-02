Тамбовчане напали на идущего в магазин мужчину и потребовали у него деньги

18 октября около полуночи в дежурную часть ОМВД России по городу Котовску за помощью обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что прямо на улице его избили двое неизвестных. Сотрудники полиции вызвали для пострадавшего скорую помощь, после чего мужчину отвезли в Тамбовскую областную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.

Выяснилось, что потерпевший — житель другого региона. Находясь в гостях у знакомого, вечером он вышел в ближайший магазин. В это время к нему подошли двое и стали требовать деньги, но получили ответ, что денег у мужчины нет. Тогда его повалили на землю начали избивать ногами по голове и телу. Мужчине удалось воспользоваться моментом и убежать, после чего он и обратился в полицию. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое, у пациента диагностировали множественные переломы и разрывы внутренних органов.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность преступников. Ими оказались жители города Котовска 27 и 45 лет. Они задержаны и заключены под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по п. А ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщает ОМВД России по городу Котовску.