В Тамбовской области столкнулись две иномарки

Легковушка сильно пострадала в ДТП
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
На 415 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Никифоровского района незарегистрированный автомобиль «BMW-Е34» столкнулся с грузовиком «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 814».
Как пояснили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель первого авто, 25-летний мужчина, был на «скорой» отправлен в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко.
Грузовой "Мерседес" также получил повреждения
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области