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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:00

В Тамбовской области столкнулись две иномарки

25-летний водитель «БМВ» доставлен в больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Легковушка сильно пострадала в ДТП

Легковушка сильно пострадала в ДТП

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 415 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Никифоровского района незарегистрированный автомобиль «BMW-Е34» столкнулся с грузовиком «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 814».

Как пояснили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель первого авто, 25-летний мужчина, был на «скорой» отправлен в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко.

Грузовой "Мерседес" также получил повреждения

Грузовой "Мерседес" также получил повреждения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области