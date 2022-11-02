В Тамбовской области столкнулись две иномарки

Легковушка сильно пострадала в ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 415 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Никифоровского района незарегистрированный автомобиль «BMW-Е34» столкнулся с грузовиком «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 814».

Как пояснили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель первого авто, 25-летний мужчина, был на «скорой» отправлен в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко.