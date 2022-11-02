Тамбовчане могут проголосовать за «Народного участкового»

Борис Горин Фото: УМВД России по Тамбовской области

В стране стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который в этом году проводится уже в 12-й раз. Его участниками стали 84 сотрудника службы, в том числе участковый уполномоченный из Тамбова Борис Горин, который ранее стал победителем регионального этапа.

Полицейский четыре года обслуживает часть Октябрьского района Тамбова, где проживает около пяти тысяч человек. За него на интернет-сайте УМВД России по Тамбовской области отдали свои голоса свыше одиннадцати тысяч жителей региона. С начала года участковый раскрыл 20 преступлений, 58 административных правонарушений, задержал 3 человек, находящихся в розыске, рассмотрел 324 жалобы и заявления.

За время службы полицейский рассмотрел больше 300 жалоб и заявлений от жителей Фото: УМВД России по Тамбовской области

- Самое главное в своей работе он считает доверие людей, проживающих на подведомственной территории. Если граждане доверяют участковому инспектору, он всегда в курсе, что происходит на участке, кто чем занимается и какие действия предпринять, чтобы пресечь и предотвратить противоправное деяние или способствовать его раскрытию в самое короткое время, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Поддержать тамбовского полицейского можно до 10 ноября, проголосовав за него на сайте «Комсомольской правды» со своих аккаунтов в соцетях, пройдя по ссылке.