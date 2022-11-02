Тамбовчанка незаконно помогала обустроиться в стране мигрантам из Закавказья и Центральной Азии

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона, которая оказалась причастна к организации незаконной миграции. Выяснилось, что женщина разработала и реализовала на территории Тамбовской области преступную схему, в результате реализации которой мигранты из стран Закавказья и Центральной Азии получали фиктивные документы для получения разрешений на временное проживание и видов на жительство в Российской Федерации.

- На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении жительницы региона возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - Приговором Октябрьского районного суда Тамбова ее признали виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.