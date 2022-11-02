Прокуратура Жердевского района вступилась за права инвалидов

Передвигаться по Жердевке инвалидам стало удобнее
Прокуратура Жердевского района выявила нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов.
Было установлено, что в райцентре по улице Первомайской недалеко от площади Ленина через проезжую часть организован пешеходный переход. При этом бордюрный камень в месте перехода достаточно высок - 11-15 см, а вот пандусов для лиц с ограниченными возможностями не предусмотрено.
- Указанное ограничивает беспрепятственный доступ маломобильных групп к различным объектам инфраструктуры и увеличивает риск аварийной ситуации, что недопустимо, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы администрации Жердевки. В результате пандусы на переходы все-таки были оборудованы.
Фото прокуратуры Жердевского района