Прокуратура Жердевского района вступилась за права инвалидов

Передвигаться по Жердевке инвалидам стало удобнее

Прокуратура Жердевского района выявила нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов.

Было установлено, что в райцентре по улице Первомайской недалеко от площади Ленина через проезжую часть организован пешеходный переход. При этом бордюрный камень в месте перехода достаточно высок - 11-15 см, а вот пандусов для лиц с ограниченными возможностями не предусмотрено.

- Указанное ограничивает беспрепятственный доступ маломобильных групп к различным объектам инфраструктуры и увеличивает риск аварийной ситуации, что недопустимо, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы администрации Жердевки. В результате пандусы на переходы все-таки были оборудованы.

Фото прокуратуры Жердевского района