Тамбовчанин ударил собутыльника ножом из-за ревности

Уваровская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия обвиняемый выпивал в компании знакомых. Вспыхнула ссора, мужчина взревновал и ударил собутыльника ножом в шею. Убийство не произошло лишь потому, что потерпевшему немедленно оказали медицинскую помощь.

Как пояснили в Уваровской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.