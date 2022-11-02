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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 6:19

Тамбовчанин ударил собутыльника ножом из-за ревности

Убийства не произошло благодаря своевременной медицинской помощи
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия обвиняемый выпивал в компании знакомых. Вспыхнула ссора, мужчина взревновал и ударил собутыльника ножом в шею. Убийство не произошло лишь потому, что потерпевшему немедленно оказали медицинскую помощь.

Как пояснили в Уваровской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.