Тамбовчанин расправился с приятелем из-за того, что тот слишком громко разговаривал

В Тамбовском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

4 августа этого года в подъезде одного из многоквартирных домов в поселке Строитель обнаружили тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что в одной из квартир этого дома с вечера 3 августа компания знакомых распивала спиртное. В ходе общения один из гостей очень громко разговаривал и не реагировал на замечания хозяина по этому поводу. Тот разозлился и избил его. Через некоторое время мужчина собрался домой, вышел из квартиры и в подъезде потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, наступившую от полученной в результате избиения травмы головы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.