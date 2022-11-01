В Тамбовской области стартовала призывная кампания

Осенний призыв в армию в этом году начался на месяц позже в связи с проведением частичной мобилизации. Планируется, что в войска отправятся проходить срочную службу столько же призывников, сколько и в предыдущие годы. К участию в специальной военной операции они привлекаться не будут.

Призывные комиссии сформированы во всех городах и районах Тамбовской области. Особое внимание в ходе призывной кампании уделят здоровью новобранцев. На службу не попадут лица, страдающие серьезными заболеваниями. Кроме того, каждого призывника проверят с помощью тестов на коронавирус.

По традиции тамбовские призывники проходят службу в частях, дислоцированных по всей стране, в том числе в элитных подразделениях и научных ротах. В осенний призыв большинство из них будет направлено в сухопутные части Западного военного округа.

- Осенний призыв продлится по 31 декабря, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Лица, уклоняющиеся от него не смогут получить военный билет по достижению 27 лет. Вместо заветного документа им вручат справки, что негативно скажется в будущем на возможностях трудоустройства.