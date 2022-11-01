Тамбовские «волки» уступили в Сургуте

«Тамбов» располагается на 12-м месте с семью очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 31 октября, в Сургуте местный «Университет-Югра» встречался с «Тамбовом» в рамках мужской баскетбольной Суперлиги. Хозяева с первой четверти завладели преимуществом, и даже минимальная пробуксовка в третьей (30:27 в пользу «Тамбова») не отразилась на исходе встречи. «Студенты» выиграли 97:86. В ТОП-5 самых результативных игроков «волков» вошли Никита Иванов (17 очков), Максим Хозяшев (13), Андрей Логинов (12), Роман Баландин и Максим Лютыч (по 11).

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» располагается на 12-м месте с семью очками. Лидирует «Динамо» из Владивостока (11 баллов). Далее располагаются дубль питерского «Зенита» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (по десять). Теперь 15 ноября тамбовчане сыграют дома с московской «Руной». Начало игры в 19:00. А 3 и 4 ноября, в рамках 1/16 финала Кубка страны, «волки» померятся силами в Новосибирске с местным одноименным клубом. Начало первой игры в 15:30, второй – в 13:00.