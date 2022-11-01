Тамбовчанин решился на кражу из-за безденежья

В полицию города Рассказова обратился 38-летний житель села Нижнеспасское. Неизвестный взломал его сарай и вытащил из него электроинструменты.

Полицейским удалось обнаружить на месте происшествия следы обуви и пальцев неизвестного. Также выяснить личность преступника помогли местные жители. Злоумышленника нашли, у него дома обнаружили часть похищенного.

45-летний безработный мужчина признался в краже и пояснил, что на преступление его толкнуло отсутствие денег.

- Большую часть похищенного вору удалось сбыть неизвестным лицам, деньги пошли на спиртное. Ему придётся возместить причиненный материальный ущерб жителю села Нижнеспасское. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.