В Тамбове начался ремонт дворовых спортплощадок

В областном центре готовят к зиме спортивные площадки, расположенные во дворах многоквартирных домов.

Так, начаты работы во дворе по адресу Ореховая, 6. Здесь требуется ремонт деревянным бортам площадки и металлической сетке по периметру.

- Параллельно рабочие убирают мусор с площадки и окашивают сорную растительность. Вместе с ремонтом и покраской на восстановление площадки уйдет несколько дней, - сообщили в администрации города Тамбова.

По завершении работ на Ореховой, специалисты «Дирекции городского хозяйства» займутся площадкой во дворе по адресу Базарная, 117. Всего на балансе организации больше 20 дворовых спортплощадок.