Тамбовские хоккеисты победили в Тольятти

Следующий матч – дома с «Ростовом» - наши парни проведут 5 ноября. Начало в 13:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» гостил в Тольятти. После поражений в Новомосковске и Казани подопечные Алексея Ваулина наконец-то вернулись на победную тропу. Пусть и не без нервотрепки. Во втором периоде с интервалом с 85 секунд Владимир Бобылев и Антон Лазарев сделали более чем весомую заявку на итоговый успех гостей. Но хозяева также легко выправили ситуацию – для этого им понадобилось без одной секунды две минуты третьего периода, когда отличились Евгений Петриков и Роман Ивашов. Казалось, овертайма не избежать. Но за 112 секунд до завершения третьего периода Олег Корчагин провел победный гол – 3:2 в пользу «Тамбова».

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Тамбов» занимает 13-е место с 21-м очком в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (30 баллов), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 29). Следующий матч – дома с «Ростовом» - наши парни проведут 5 ноября. Начало в 13:00.