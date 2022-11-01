В Тамбове новый облик получили 19 дворов

Подземные коммуникации также заранее приведены в порядок

В Тамбове привели в порядок 19 дворов. По программе «Формирование комфортной городской среды» здесь появился новый асфальт, тротуары, уложен бордюрный камень, установлены лавочки и урны. Всего на благоустройство территорий потратили около 47 млн рублей.

В половине дворов предварительно понадобилось заменить подземные коммуникации, чтобы дольше не потребовалось нарушать новый облик двора.

Скоро во дворах появится освещение

Фото администрации города Тамбова