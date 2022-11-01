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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:09

В Тамбове новый облик получили 19 дворов

На благоустройство было потрачено около 47 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Подземные коммуникации также заранее приведены в порядок

Подземные коммуникации также заранее приведены в порядок

В Тамбове привели в порядок 19 дворов. По программе «Формирование комфортной городской среды» здесь появился новый асфальт, тротуары, уложен бордюрный камень, установлены лавочки и урны. Всего на благоустройство территорий потратили около 47 млн рублей.

В половине дворов предварительно понадобилось заменить подземные коммуникации, чтобы дольше не потребовалось нарушать новый облик двора.

Скоро во дворах появится освещение

Скоро во дворах появится освещение

Фото администрации города Тамбова