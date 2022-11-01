В Тамбовской области врача-хирурга приговорили к штрафу за выдачу фиктивных больничных

28 октября в Котовском городском суде вынесли приговор врачу-хирургу местной больницы. Мужчину признали виновным в получении взяток. Выяснилось, что ранее к нему обратилась медсестра, которая предложила за деньги оформить листки нетрудоспособности, на что он дал свое согласие. В период с мая по декабрь 2021 года медик оформил несколько электронных бюллетеней, за что получил через посредника взятку в 35 100 рублей.

- С учетом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ по экспертизе временной и иной нетрудоспособности, сроком на 1 год, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. -Кроме того, с осужденного взысканы в пользу РФ деньги, полученные в качестве взятки -35 100 рублей. Приговор не вступил в законную силу.