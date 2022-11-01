Тамбовчанин попался на хранении маковой соломы

Прокуратура Инжавинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что злоумышленник нарвал мак на брошенном огороде в деревне Якутино и принес его сарай. Там его и обнаружили несколько дней спустя полицейские.

- Виновному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.