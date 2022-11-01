Тамбовчанин до смерти избил свою сожительницу

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя села Богословка. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, нанес множественные удары руками и ногами своей 39-летней сожительнице. В результате преступных действий фигуранта женщине были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась спустя непродолжительное время, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.