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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 7:50

В Тамбове по подозрению в хранении наркотиков задержаны двое москвичей

У мужчины и женщины обнаружили почти 16 г метадона
Марина МАКОВЛЕВА
Вещество было аккуратно расфасовано в пакетики

Вещество было аккуратно расфасовано в пакетики

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские задержали мужчину и женщину. Подозреваемые приехали в областной центр из Москвы, при них обнаружено почти 16 г метадона, расфасованного в пакетики.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, 45-летние мужчина и женщина были задержаны. Все наркотические средства изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники наркоконтроля разыскивают закладки, которые возможно успели сделать подозреваемые.