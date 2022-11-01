В Тамбове по подозрению в хранении наркотиков задержаны двое москвичей

Вещество было аккуратно расфасовано в пакетики Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские задержали мужчину и женщину. Подозреваемые приехали в областной центр из Москвы, при них обнаружено почти 16 г метадона, расфасованного в пакетики.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, 45-летние мужчина и женщина были задержаны. Все наркотические средства изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники наркоконтроля разыскивают закладки, которые возможно успели сделать подозреваемые.