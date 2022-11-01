Двое тамбовчан украли металлоизделия с территории предприятия

Со склада предприятия, расположенного в райцентре Сосновка, исчезли металлоизделия на сумму около десяти тысяч рублей. По этому факту в местной полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В причастности к совершению кражи заподозрили двух мужчин 24 и 25 лет. В преступлении они признались и рассказали, что взломали дверные запоры склада, где хранился металл, погрузили его на «Газель», вывезли и сдали в пункт приема лома металлов. Полученные деньги поделили между собой.

- В настоящее время расследование уголовного дела закончено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - С обвинительным заключением оно направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу. Причиненный ущерб молодые люди обязались возместить.