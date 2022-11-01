Тамбовчанка похитила с чужой карты 12 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратилась 28-летняяя местная жительница, которая рассказала, что с ее карты украли12 000 рублей. Выяснилось, что неизвестная сняла деньги на улице Советской, полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент кражи. По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнюю жительницу ул. Рылеева.

- Возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.