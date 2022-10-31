Сотрудники СК России передали гуманитарную помощь в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

В Ростовской области состоялась передача гуманитарного груза, собранного силами сотрудников Следственного комитета России, обучающихся и сотрудников ведомственных академий и кадетских корпусов, а также при участии подопечных и медицинского персонала Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы. Для военнослужащих Вооруженных сил России собрали теплые вещи, предметы обмундирования, продукты питания, медикаменты, бытовые принадлежности и многое другое. Большую помощь в отгрузке необходимых товаров в Москве офицерам Следственного комитета оказали студенты Московской академии СК России, а на границе в Ростовской области груз приняли сотрудники центрального аппарата СК России вместе с волонтерами.

- Кадеты СК России также сделали поделки своими руками и написали письма военнослужащим, вложив в послания частицу своего сердца и пожелания скорейшей победы, - сообщает СУ СКР.