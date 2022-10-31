В Тамбовской области выявлено нарушение при обращении с пестицидами

Жители села Большое Шереметьево Пичаевского района обратились в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Сельчане пожаловались применение пестицидов и агрохимикатов на расположенном поблизости рапсовом поле.

Специалисты ведомства провели осмотр земельных участков и установили, что химия действительно применялась, а сроки информирования населения при этом не соблюдались.

- Юридическому лицу - правообладателю данного земельного участка, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, - сообщили в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям.