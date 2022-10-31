Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 октября 2022 12:41

Тамбовчанин погиб в пожаре, который возник из-за электрообогревателя

Трагедия произошла в Сосновском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожар мог возникнуть из-за обогревателя

Пожар мог возникнуть из-за обогревателя

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

31 октября в 5 часов поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на ул. Советская в деревне Мариновка Сосновского района. Очаг возгорания находился в спальне. В результате погиб 62-летний хозяин, который проживал в доме один. Выяснилось, что мужчина постоянно пользовался обогревателем, который он ставил возле своего дивана. Предварительно, именно электрический обогреватель и стал причиной возгорания.

- Обстоятельства трагедии выясняют следователи Моршанского МСО СУ СК России по Тамбовской области. Начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.