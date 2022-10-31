Тамбовчанин пытался задушить приятельницу подушкой

28 октября в знаменскую полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, которая рассказала, что около 0 часов 10 по месту жительства она поссорилась со своим знакомым. Во время конфликта мужчина взял в руки подушку и, положив её на лицо женщине, стал угрожать убийством. В какой-то момент мужчина успокоился, трагедии удалось избежать, а испуганная тамбовчанка сразу же обратилась в полицию.

- Установлено, что ранее 39-летний мужчина уже имел проблемы с полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.