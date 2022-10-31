Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 12:00

Мичуринские школьники распечатали Есенина на 3D-принтере

Ученики пополняют школьный музей и осваивают современную компьютерную технику
Марина МАКОВЛЕВА
Изучать 3D-моделирование на известных личностях это полезно и весело

Изучать 3D-моделирование на известных личностях это полезно и весело

Ребята из Мичуринской школы № 1 изготавливают бюсты и статуэтки известных личностей при помощи 3D-принтера. Таким образом ученики направления «Хайтек» технопарка «Кванториум» знакомятся с тонкостями работы на сложном оборудовании. А заодно пополняют школьный музей.

Как рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области, новая обучающая площадка заработала в Мичуринске в сентябре 2022 года. В Кванториуме предусмотрены «Робоквантум», «Биоквантум», «Хайтек», «Наноквантум», лаборатория промдизайна, коворкинг-зона и проектной деятельности, зоны для игры в шахматы. На сегодня в Кванториуме получают знания 102 юных мичуринца.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области