Мичуринские школьники распечатали Есенина на 3D-принтере

Изучать 3D-моделирование на известных личностях это полезно и весело

Ребята из Мичуринской школы № 1 изготавливают бюсты и статуэтки известных личностей при помощи 3D-принтера. Таким образом ученики направления «Хайтек» технопарка «Кванториум» знакомятся с тонкостями работы на сложном оборудовании. А заодно пополняют школьный музей.

Как рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области, новая обучающая площадка заработала в Мичуринске в сентябре 2022 года. В Кванториуме предусмотрены «Робоквантум», «Биоквантум», «Хайтек», «Наноквантум», лаборатория промдизайна, коворкинг-зона и проектной деятельности, зоны для игры в шахматы. На сегодня в Кванториуме получают знания 102 юных мичуринца.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области