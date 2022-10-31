В Тамбовской области появится памятный знак к столетию окончания Гражданской войны

Так будет выглядеть стела, расположенная около Уваровского кадетского корпуса

2 ноября в Уварово пройдет торжественное открытие памятного знака «100 лет окончания гражданской войны в России». Стела будет располагаться у здания Уваровского кадетского корпуса имени святого Георгия Победоносца.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, увековечить эту дату предложило Тамбовское Отдельское казачье общество.

Принять участие в открытии памятного знака могут все желающие. Церемония начнется в 14.00 у кадетского корпуса №1 (бывшая школа №2).

Фото пресс-службы правительства Тамбовской области