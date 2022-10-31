Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 10:01

В Тамбовской области в пожарах погибло 3 человека

Еще троих пожарным удалось спасти
Марина МАКОВЛЕВА
Всего в Тамбовской области за неделю зафиксировано 24 пожара

Всего в Тамбовской области за неделю зафиксировано 24 пожара

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Моршанском районе в селе Алгасово на улице Калинина сгорел жилой дом. В огне погибла пожилая женщина.

В Тамбове произошел пожар на улице Советской. В нежилом доме выгорел пол на втором этаже, в результате погиб 59-летний мужчина.

В Котовске произошел пожар на «Тамбовском пороховом заводе». Пожар ликвидировали огнеборцы 4 пожарный частей. К счастью, обошлось без жертв.

В Мичуринске на улице Мартовской загорелась кухня в одной из квартир. Пожарным удалось спасти из пожара 3 человек.

В Сосновском районе в деревне Мариновка на улице Советской полностью сгорел деревянный дом. По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, находившийся в доме человек погиб.