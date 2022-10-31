В Тамбовской области в пожарах погибло 3 человека

Всего в Тамбовской области за неделю зафиксировано 24 пожара Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Моршанском районе в селе Алгасово на улице Калинина сгорел жилой дом. В огне погибла пожилая женщина.

В Тамбове произошел пожар на улице Советской. В нежилом доме выгорел пол на втором этаже, в результате погиб 59-летний мужчина.

В Котовске произошел пожар на «Тамбовском пороховом заводе». Пожар ликвидировали огнеборцы 4 пожарный частей. К счастью, обошлось без жертв.

В Мичуринске на улице Мартовской загорелась кухня в одной из квартир. Пожарным удалось спасти из пожара 3 человек.

В Сосновском районе в деревне Мариновка на улице Советской полностью сгорел деревянный дом. По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, находившийся в доме человек погиб.