Тамбовский «Спартак» впервые сыграл вничью при новом тренере

Тамбовчане занимают девятое место с 22-мя очками. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

В поединке 19-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» гостил в Москве, где встречался с местной «Родиной-2». После смены тренера (вместо Игоря Неучева клуб возглавил Сергей Рыжиков) наши парни либо побеждали (четыре раза), либо проигрывали (один раз, в прошлом туре). Теперь пришло время первого ничейного результата – без забитых голов.

- Можно матч поделить с нашей стороны на два тайма, - подвел итог встречи наставник «Спартака» Сергей Рыжиков. - В первом тайме игра не получалась конструктивная. Хотели все время сыграть в одно касание, мяч не держался. Нужно отдать должное «Родине-2» в том, что они нас накрывали и отбирали мячи. Во втором тайме успокоились, начали двигать мяч, играть в два-три касания. И уже что-то стало получаться. Спасибо ребятам за то, что послушали меня в перерыве и изменили ход игры, так тяжело складывающейся. Но ни одна команда не забила. Ничья, я думаю, на руку сопернику, а не нам.

«Спартак»: Баженов, Дворяшин, Бзикадзе (Запрудских, 46), Шабанов, Воловик, Белов, Скрыпников (Трифонов, 76), Масленников (Перегудов, 85), Чернышов (Новиков, 67), Ямлиханов, Жеребятьев (Мызгин, 85).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (42 очка). Далее располагаются липецкий «Металлург», курский «Авангард» и «Родина-2» (по 34). Тамбовчане занимают девятое место с 22-мя очками. В 20-м туре, 5 ноября, наши футболисты сыграют дома с домодедовским «Пересветом». Начало матча в 15:00.