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НовостиПроисшествия31 октября 2022 9:53

Тамбовские полицейские раскрыли кражу трансформаторов по отпечатку руки

Под подозрением оказался ранее судимый 33-летний мужчина
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступила информация о пропаже трансформаторных подстанций в полях у села Хлыстово Моршанского района. Конструкции демонтировали и увезли неизвестные лица.

Осматривая место происшествия, эксперт обнаружил на дверце металлического шкафа, где прежде находился трансформатор, отпечаток руки. Дактилоскопическая экспертиза помогла установить личность 33-летнего мужчины, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- Назначена товароведческая экспертиза для установления причиненного ущерба, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.