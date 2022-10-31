Тамбовские полицейские раскрыли кражу трансформаторов по отпечатку руки

В полицию поступила информация о пропаже трансформаторных подстанций в полях у села Хлыстово Моршанского района. Конструкции демонтировали и увезли неизвестные лица.

Осматривая место происшествия, эксперт обнаружил на дверце металлического шкафа, где прежде находился трансформатор, отпечаток руки. Дактилоскопическая экспертиза помогла установить личность 33-летнего мужчины, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- Назначена товароведческая экспертиза для установления причиненного ущерба, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.