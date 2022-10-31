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НовостиОбщество31 октября 2022 9:34

В Тамбове в 2023 году построят более 6 км дорог

Новый асфальт появится в микрорайоне «Майский»
Марина МАКОВЛЕВА
Укладка нового асфальта начнется уже в этом году

Укладка нового асфальта начнется уже в этом году

В 2023 году в Тамбове планируется построить 6,35 км дорог. На это выделено дополнительно 200 млн рублей. Приступить к работам решено уже в этом году.

Дорожное строительство в микрорайоне «Майский» ведется по государственной программе «Стимул». Ранее здесь уже было проложено 3 км дорог на 7 улицах. Стоимость работ составила более 94 млн рублей. Всего на 2022-2024 годы по этой программе Тамбовская область получит 2,04 млрд рублей.

Как пояснили в правительстве Тамбовской области, в Минстрой России направлена заявка на участие в программе «Стимул» для получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов транспортной инфраструктуры в 2023-2027 годах, куда включены 7 и 8 этапы строительства автодорог в микрорайоне «Майский». Это еще более 9 километров дорог.

Фото пресс-службы правительства Тамбовской области