В Тамбове будут судить 15-летнего подростка, который до смерти забил молотком мужчину

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

16 августа этого года в доме по улице Районной города Тамбова нашли тело 42-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. На следствии установили, что вечером 15 августа на автобусной остановке подросток познакомился с мужчиной, распивавшим там спиртное, который предложил ему продолжить употребление алкоголя у него дома. В жилище между ними произошел конфликт, во время которого подросток взял из шкафа молоток и нанес мужчине множество ударов по голове, после чего закрыл дверь на навесной замок и скрылся. Утром тело мужчины обнаружила женщина, у которой он арендовал дом.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме этого, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), следствие даст правовую оценку полноте принимаемых мер уполномоченными должностными лицами органов профилактики по контролю за несовершеннолетним (обвиняемым), состоящем на профилактическом учете.