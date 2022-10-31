Тамбовчанин за рулем «ВАЗ» выехал на «встречку» и столкнулся с «Приорой»

Авария произошла на улице Мичуринской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которое получили травмы двое мужчин, произошла 30 октября в 22 часа в районе дома №64 по улице Мичуринской. 22-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21093» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Приора» под управлением 22-летнего водителя, который совершал разворот.

- Водителя «ВАЗ 21093» и его 23-летнего пассажира на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.