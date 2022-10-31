Прокуратура требует от администрации Тамбова отремонтировать несколько дорог

В прокуратуре Советского района Тамбова провели проверку по факту ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильных дорог по ул. им. Айвазовского (от 3-го Балашовского переулка до пер. Трегуляевского), 2-ому Балашовскому переулку (от ул. им. Айвазовского до ул. им. Аркадия Гайдара), 3-ему Балашовскому переулку (от ул. им. Аркадия Гайдара до ул. Демьяна Бедного) г. Тамбова. В ходе обследования проверяющие обнаружили многочисленные просадки на всем протяжении дорожного полотна, неровности и выбоины, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017. Ранее, прокуратура района вносила в мэрию представление, в котором требовала устранить эти нарушения, но никаких мер чиновники не предприняли.

- В целях устранения нарушений прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление к администрации Тамбова о возложении обязанности привести указанные автомобильные дороги в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решением Ленинского районного суда г. Тамбова от 25 октября требования прокурора удовлетворены в полном объеме.