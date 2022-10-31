На улице Б. Васильева тамбовчанин попал под колеса иномарки

Пострадавшего отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 30 октября в 17 часов 45 минут в районе дома 16 по улице Бориса Васильева города Тамбова. 29-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Сандеро» наехал на 23-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.