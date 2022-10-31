В Тамбове управляюща компания пошла под суд за низкую температуру горячей воды

Прокуратура Ленинского района Тамбова в ходе проведения проверки установила факт подачи в дом № 14 по ул. Гоголя г. Тамбова горячего водоснабжения пониженной температуры, что не соответствует требованиям действующего законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд с исковыми требованиями к управляющей организации о возложении обязанности по проведению технических и наладочных работ с целью обеспечения предоставления горячего водоснабжения надлежащего качества.

- Решением Октябрьского районного суда Тамбова исковые требования прокуратуры района удовлетворены, на управляющую организацию возложены соответствующие обязанности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.