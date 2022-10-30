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НовостиОбщество30 октября 2022 9:24

Улицу Садовую в Тамбове отремонтировали на 60 процентов

Полностью работы планируют завершить до конца осени
Анна ГРЕБЕНКИНА

Ремонт улицы Садовой выполнили на 60 процентов, сообщили в администрации Тамбова. Это один из участков частного сектора, где ремонта не было с момента ввода в эксплуатацию. С каждым годом пешеходам и автомобилистам передвигаться здесь становилось все сложнее.

- В текущем строительном сезоне в Тамбове особый акцент сделан на ремонт проезжих частей улиц частного сектора. Одна из таких - улица Садовая. Долгожданные работы здесь стартовали в конце лета, - рассказали в мэрии.

Протяженность улицы составляет 520 метров. Контрактом предусмотрен ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. На сегодняшний день работы выполнены на 60 процентов. На тротуарах полностью установили бортовые камни, обустроили слои основания и сейчас мастера укладывают асфальт. На проезжей части выполнили устройство корыта и песчано-подстилающего слоя. Ремонт улицы планируется завершить до конца осени.