За девять месяцев 2022-го в банках Тамбовской области нашли 98 поддельных банкнот

За 9 месяцев 2022-го в банковской системе региона выявили 98 поддельных банкнот. Как сообщили в тамбовском отделении Банка России, это на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть фальшивок традиционно составляют купюры крупных номиналов. Поддельных пятитысячных нашли 55 штук — на 58% меньше аналогичного периода прошлого года. На 38%, до 16 сократилось число ненастоящих тысячных купюр. Обнаружили также 23 двухтысячных банкноты и одна фальшивая пятисотрублёвая банкнота.

Кроме того, за девять месяцев вывели из обращения одна подделку номиналом 50 долларов США и две поддельные купюры 100 долларов.

Специалисты напоминают, что при пользовании наличными деньгами всегда нужно быть предельно внимательными. Если вам попалась купюра, которая вызывает сомнение, то ее всегда можно передать в банк на экспертизу. Она проводится бесплатно. Если банкнота по результатам проверки будет признана подлинной, то ее сумму вам возвратят, а если обнаружат признаки подделки, то банкноту передадут в органы внутренних дел.