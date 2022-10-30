Мичуринский «Тамбов» разгромил «Олимпию»

"Волчата" делят второе-третье место в восточной конференции НМХЛ с пензенским "Дизелистом". Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске состоялся матч между МХК «Тамбов» и «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Хозяева уже к концу первого периода предрешили исход поединка, забросив три безответные шайбы. Поочередно гостей огорчили – Иван Климкин (7-я), Владислав Юшков (11-я) и Артем Митин (17-я). За оставшиеся 43 минуты команды обменялись точными бросками, сохранив разницу в счете. На 49-й минуте Семен Просвирнин закрепил перевес «волчат» - 4:1.

Это пятый домашний успех мичуринского клуба в этом розыгрыше. На своем льду «Тамбов» исключительно побеждает.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее идут пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 18). Сегодня, 30 октября, команды проведут повторный матч в Мичуринске. Начало в 13:00.