446 мобилизованных тамбовчан получили выплаты в 50 тысяч рублей

Региональную выплату 50 тысяч рублей получили первые 446 тамбовчан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Средства выделены из областного бюджета.

Выплата начисляется автоматически - по спискам, предоставленным из военкомата. Не требуется никаких заявлений и подтверждающих справок. Деньги поступают на персональный счет военнослужащего.

Первые суммы начали поступать на счета 25 октября. Как пояснили в управлении социальной защиты и семейной политики области, каждый мобилизованный тамбовчанин гарантированно получит региональную поддержку.

- Выплаты осуществляются поэтапно, в тесном взаимодействии с военкоматом, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в Социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объясняем.рф». Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.

Для организации обратной связи по вопросам частичной мобилизации используются: «горячая линия» 122, портал госуслуг, социальные сети, включая чат-бот https://t.me/tmb_mob_bot.