Тамбовских чиновников привлекут к ответственности за нарушения при выдаче квартиры девушке-сироте

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту нарушения сотрудниками администрации региона права лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, на получение благоустроенного жилого помещения.

По версии следствия, после установления факта неправомерности выдачи в 2005 году девушке, оставшейся без попечения родителей, ордера на право занятия двух комнат в квартире, а также несоответствия их предъявляемым к жилью для данной категории граждан нормам, в судебном порядке она признана не реализовавшей право на однократное получение благоустроенного жилого помещения. Однако, несмотря на наличие данных обстоятельств, уполномоченный орган отказал во включении ее в список лиц данной льготной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

- В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.