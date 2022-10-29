Тамбовские баскетболисты уступили в Подмосковье

Впереди "волков" ждет матч в Сургуте. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 28 октября, в Химках местный одноименный клуб встречался с «Тамбовом» в рамках мужской баскетбольной Суперлиги. После исторической победы над дублем ЦСКА «волки» не смогли дать бой подмосковному клубу. Уже после первой четверти сомнений в итоговом успехе хозяев почти не было (26:16). И даже минимальная победа гостей во втором игровом отрезке (14:13) не отразилась на ходе матча. «Химки» уверенно довели встречу до крупного выигрыша – 86:62.

В ТОП-5 самых результативных игроков «волков» вошли Максим Хозяшев (11 очков), Евгений Борисюк (десять), Никита Иванов (восемь), Владислав Бобровских и Роман Баландин (по семь).

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» располагается на 11-м месте с шестью очками. Лидирует «Динамо» из Владивостока (десять баллов). Далее располагаются сразу семь клубов, набравшие по восемь очков - «Новосибирск», столичная «Руна», «Химки», дубль питерского «Зенита» (восемь), «Уралмаш» из Екатеринбурга, «Университет-Югра» из Сургута и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Теперь 31 октября тамбовчане сыграют в Сургуте. Начало игры в 17:00.