Тамбовские «волки» проиграли в Казани

Следующий матч – в Тольятти с «Ладой» - наши парни проведут сегодня, 29 октября. Начало в 16:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» гостил в Казани. После крупной победы над «Звездой» (5:1) подопечные Алексея Ваулина проиграли во второй раз подряд. Но если в Новомосковске гости упустили победы, трижды ведя в счете (3:4), то в столице Татарстана, наоборот, всю игру уступали, но так и не смогли выправить ситуацию. Итоговый счет – 3:2 в пользу «Барса». Дублем в составе «волков» отметился Захар Чернов (18-я, 1:1, 41-я, 2:3).

- Соперник сегодня был посвежее, с первых смен показав хороший прессинг, хорошее давление, - подвел итог встречи главный тренер ХК «Тамбов» Алексей Ваулин. - Тяжело было выбраться из-под них. Навязывали борьбу на каждом участке поля. Мы немного не справлялись с их нападающими. Думаю, что матч всех держал в напряжении. Основную роль сыграла игра в неравных составах: «барсы» забили три гола, мы забили два. В конце был маленький шансик, но у нас не получилось забить. В принципе, особых претензий к ребятам нет, они старались. Но сегодня сильнее был «Барс».

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Тамбов» занимает 16-е место с 19-ю очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик», «Югра» из Ханты-Мансийска и пензенский «Дизель» (по 28 баллов). Следующий матч – в Тольятти с «Ладой» - наши парни проведут сегодня, 29 октября. Начало в 16:00.