В Тамбове продолжают контролировать качество ремонта дорог и дворов

В Тамбове продолжают контролировать ход и качество ремонта дорог и дворовых территорий. Для этого созданы группы общественного контроля. В их составе - активные жители города, представители советов микрорайонов. Вместе с группой общественного контроля ход дорожных работ оценивают представители органов городской администрации, депутаты Тамбовской городской Думы.

На улице Маратовской по результатам обследования выявлена необходимость выполнения сопряжения пешеходного тротуара и проезжей части в районе дома 116а, в также между контейнерной площадкой и бордюрным камнем. На дороге по улице Карьерной обнаружено отсутствие обустройства стока воды в сторону карьера, а также есть необходимость асфальтирования пешеходного тротуара в конце улицы по нечётной стороне до контейнерной площадки. Все эти вопросы переданы в Дирекцию городских дорог и продолжают оставаться на контроле.

- Работа групп общественного контроля дает возможность в диалоге в режиме реального времени учитывать замечания и предложения и принимать оперативные решения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.