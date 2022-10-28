На Тамбовщину поступила очередная партия вакцины от гриппа

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины «Гриппол плюс», которую закуплена за счет средств регионального бюджета. Всего в поликлиники привезли больше 21 тысячи доз.

Кроме того, как сообщили в управлении здравоохранения области, в ближайшее время ожидается поставка еще 208 тысяч доз вакцины по линии Минздрава России. В общей сложности планируется привить от гриппа около 500 тысяч человек. Ранее прививку сделали уже более 257 тысяч жителей области.

- Медики напоминают, что грипп поражает все возрастные группы, заболеть может любой человек. Однако наиболее опасен вирус для пожилых людей, маленьких детей, а также для людей с хроническими болезнями легких, сердца, иммунной системы, с диабетом, ожирением и для беременных, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Ежегодно вакцина модифицируется в зависимости от ожидаемого вируса гриппа, поэтому медики уверены в ее эффективности.