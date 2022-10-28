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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:35

Житель Тамбовской области украл со двора сельчанина бензопилу

Преступление раскрыли благодаря бдительности соседей
Марина МАКОВЛЕВА
Найти злоумышленника помогла беседа с местными жителями

Найти злоумышленника помогла беседа с местными жителями

Фото: УМВД по Тамбовской области

Житель села Нижнеспасского Рассказовского района обратился в полицию с заявлением о краже. После непродолжительного отсутствия 37-летний мужчина обнаружил пропажу со двора своей бензопилы.

Соседи рассказали, что видели поблизости подозрительного мужчину. Им оказался 33-летний житель села Подоскляй. Дома у него и была обнаружена пропавшая пила.

Как рассказала в УМВД по Тамбовской области, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».